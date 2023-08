O resumo do eletrizante Boavista-Benfica: os cinco golos, os casos e outros lances

Que balde de água fria a provar uma vez mais que o futebol é imprevisível. O Benfica dominou e chegou à vantagem por Di María, mas a expulsão de Musa e uma opção discutível de Schmidt, ao tirar o argentino para colocar Morato, fizeram inverter por completo a tendência do jogo. Logo após a expulsão, Bozenik empatou e deu início à recuperação do Boavista. Rafa ainda fez o 2-1, mas logo de seguida António Silva cometeu penálti e Bruno Lourenço não desperdiçou. Mesmo a fechar, contra-ataque fulminante das panteras com Bozenik, uma vez mais, a festejar e a deixar os 3 pontos no Bessa.