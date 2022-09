O Corinthians, de Vítor Pereira, empatou este domingo a um golo na visita ao São Paulo, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão. A equipa orientada pelo técnico português segue no 5.º lugar, com os mesmos pontos do Flamengo, que é 4.º. Vjea o resumo da partida disputada no estádio Morumbi, [Vídeo: One Football]