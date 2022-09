O resumo do empate do Cuiabá na visita ao Athletico Paranaense: equipa de António Oliveira acabou com 10 jogadores

O Cuiabá, de António Oliveira, empatou a dois golos com o Athletico Paranaense, orientado por Luiz Felipe Scolari, na 27.ª jornada do Brasileirão. O conjunto orientado pelo técnico português saiu em desvantagem para o intervalo - no marcador e no número de jogadores, após a expulsão de Paulão (45'+2) - mas garantiu a igualdade no segundo tempo. Um resultado que, ainda assim, não tira o Cuiabá do 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato, com 27 pontos. [Vídeo: One Football]