O Estoril parece ter-lhe apanhado o gosto... Depois de ter surpreendido no Dragão, a turma da Linha alcançou a segunda vitória consecutiva ao golear o Casa Pia e conseguiu mesmo fugir da zona de descida. Foi um triunfo inequívoco dos canarinhos, num jogo no qual entraram praticamente a ganhar. Com vantagem desde o primeiro minuto, tudo se tornou mais fácil e os golos surgiram para compor a conta final.