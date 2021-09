O Sporting voltou às vitórias após a goleada consentida em casa na Champions League. O jogo foi dividido na casa do Estoril, com os canarinhos a alcançarem algumas ocasiões mas o único golo da partida, apontado por Porro, de penálti, foi decisivo para o desfecho do embate da 6ª jornada. [Vídeo: VSports]