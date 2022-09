O resumo do Estoril-Sporting: os golos, os casos e outros lances

O Sporting está de regresso às vitórias após bater o Estoril, num jogo em que entrou a mandar. St. Juste carimbou a estreia a titular pelos leões com o golo inaugural da partida (13’) a passe de Edwards, que fez o segundo pouco depois, após grande passe de Pote (21’). A equipa de Rúben Amorim até podia ter dilatado a vantagem, mas Dani Figueira mostrou atenção entre os postes. Destaque ainda para o facto de Pote ter saído algo queixoso e para a estreia de Alexandropoulos com a camisola dos leões. O médio grego entrou aos 89 minutos para o lugar de Ugarte. Com este segundo triunfo na Liga Bwin, Sporting soma agora sete pontos, os mesmos do Estoril, e sobe ao 6.º lugar à condição.