O resumo do Famalicão-Benfica: o golo, os casos e outros lances

Com um toque subtil, foi Rafa quem desatou o nó em Famalicão. As oportunidades criadas pelas águias já eram algumas – quer por Musa, quer por Neres -, e o internacional português acabou por desviar para golo numa altura importante da partida. Mas os famalicenses nunca baixaram os braços e as aproximações à baliza de Odysseas foram quase sempre perigosas. Antes do intervalo, o grego foi mesmo chamado a uma grande intervenção. A vitória na sexta jornada da Liga Bwin, contudo, não escapou aos encarnados, que mantêm-se invencíveis nesta temporada 2022/23. Onze jogos, onze vitórias.