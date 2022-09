O resumo do FC Porto-Chaves: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto vence com justiça o Chaves, num jogo que não foi tão fácil como o resultado aparenta. O Chaves entrou bem no 2º tempo, mas nunca conseguiu criar real perigo e a reação foi-se esbatendo com o passar dos minutos. Erros individuais graves acabaram por sentenciar a partida a favor dos dragões, que chegam assim aos 15 pontos na Liga Bwin, com cinco vitórias em seis partidas.