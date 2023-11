O resumo do FC Porto-Estoril: o golo, os casos e outros lances

Os canários repetem a receita de 2014 e voltam a cantar no Estádio do Dragão com mais um triunfo pela margem mínima, desta feita às custas do exemplar livre cobrado ao ângulo superior por Holsgrove. Três pontos que permitem ao Estoril entregar a lanterna vermelha do campeonato ao Rio Ave e sair da cidade Invicta com um balanço de mais dois golos marcados que o candidato ao título FC Porto. Desfecho surpresa em função da adrenalina que os dragões apresentaram na etapa inicial, onde Taremi desperdiçou um penálti, mas já não conseguiram repetir após o descanso. O caudal portista teve muito coração, embora sem ponta de discernimento na zona de construção. Previsibilidade que o Estoril não só antecipou quase sempre sem sobressaltos, como conseguiu aproveitar para explorar um par de transições de elevada qualidade para lá do lance que resultou no único tento do encontro.