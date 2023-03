O resumo do FC Porto-Estoril: os golos, os casos e outros lances

Triunfo suado do FC Porto frente a um Estoril que demorou a dar um ar da sua graça, mas conseguiu marcar em momentos fulcrais sem gerar grande volume ofensivo e, assim, criar alguma ansiedade no Dragão. Suspiro de alívio às custas de um carrinho imprudente do central Mexer sobre uma iniciativa de Taremi que abriu espaço para o penálti que permitiu ao iraniano sentenciar o resultado final poucos minutos de depois do penálti que permitiu ao Estoril voltar igualar o encontro por mão de Pepe.