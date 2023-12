O resumo do FC Porto-Leixões: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto despediu-se da presente edição da Allianz Cup com uma vitória difícil, na receção ao Leixões. A equipa de Sérgio Conceição apenas conseguiu garantir o triunfo perto do final da partida, através de um penálti de Taremi (85’), na sequência de uma falta de Bolgado sobre Evanilson na área leixonense. Os dragões até começaram o jogo praticamente a ganhar, com o golo de Francisco Conceição, só que Fabinho, de penálti, voltou a empatar para o Leixões. Wakaso seria expulso já perto do intervalo, por acumulação de amarelos, e esse fator pesou no desgaste físico suplementar dos matosinhenses, principalmente nos instantes finais. Foi nesse período de maior dificuldade do Leixões que o FC Porto chegou à vantagem e ainda criou várias oportunidades para aumentar a vantagem. Em suma, acabou por se um triunfo justo da equipa do FC Porto.