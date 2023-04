O resumo do FC Porto-Santa Clara: os golos, os casos e outros lances

A amplitude que o Santa Clara patenteou na etapa complementar nunca deixou o FC Porto verdadeiramente confortável no encontro, até Namaso aparecer no sítio certo para emendar um mau alívio da defesa açoriana e propiciar um suspiro de alívio nas bancadas do Dragão. Dois golos de vantagem a 10 minutos do apito final a revestirem os dragões com algum relaxamento que o Santa Clara não se fez rogado em aproveitar para ainda conseguir apontar o golo de honra já para lá da hora. Diferença mínima no marcador, contudo, sem reflexos nas contas do campeonato, dado que o FC Porto voltou a encurtar a distância para o Benfica na corrida pelo título e já está a apenas quatro pontos de distância dos encarnados.