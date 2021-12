O resumo do FC Porto-Sp. Braga: os golo, os casos e outros lances

O FC Porto criou várias ocasiões flagrantes para fazer mais golos e ganhar outro conforto ao longo do desenrolar, mas só o fez no chapéu de Luis Díaz, ainda no primeiro tempo. Sentença mínima, mas ajustada ao domínio e intensidade que o FC Porto explorou ao longo de todo o jogo perante um Sp. Braga que esteve algo comedido na etapa inicial, mas mostrou mais amplitude após o descanso e entregou-se de corpo e alma ao desenrolar na reta final na ideia de ainda conseguir chegar à igualdade.