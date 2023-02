O resumo do Fulham-Wolverhampton: os golos, os casos e outros lances

A carregar o vídeo ...

Com quatro portugueses de início, o Wolverhampton de Julen Lopetegui não conseguiu regressar esta noite às vitórias na Premier League na deslocação ao terreno do Fulham (1-1). A formação orientada por Marco Silva até começou a perder, com o ex-sportinguista Pablo Sarabia a estrear-se a marcar pelos lobos - ao fim de cinco jogos (23'). O treinador português dos cottagers procurou dar alternativas à equipa e na segunda parte lançou Lukic e Solomon, com o israelita e ficar na história do jogo com um golo de belo efeito após um bom momento individual desde a ala esquerda para o centro. À entrada dos 15 minutos finais, Lopetegui colocou ainda João Moutinho e Daniel Podence em campo, aumentando para seis o número de lusos dentro das quatro linhas só no Wolves. No Fulham, apenas João Palhinha - Cédric Soares foi suplente não utilizado. Com este resultado, o Wolves é 15.º colocado, com 24 pontos, enquanto que o Fulham segue no top-6, ocupando a última posição desse lote restrito de equipas, com 39 pontos.