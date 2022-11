Mais de um mês depois, o Gil Vicente está de volta às vitórias. Diante do Nacional, e depois de seis partidas sem ganhar, os minhotos venceram por 2-0 em Barcelos e conseguiram ascender ao comando do Grupo E, com 4 pontos. A vitória do Gil foi construída logo nos primeiros 20 minutos, com dois golos que não tiveram resposta dos insulares.