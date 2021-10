O resumo do Gil Vicente-Sp. Braga: o golo, os casos e outros lances

Um golo ao quarto minuto do jovem Vitinha, que estava em estreia na equipa titular, deu esta noite uma suadíssima vitória ao Sp. Braga na visita ao reduto do Gil Vicente. Diante de uns gilistas atrevidos e bastante perigosos, os bracarenses aguentaram a vantagem mínima, com Matheus a ser uma das figuras da partida, tal como Sequeira, por conta do corte que fez em cima da linha. O Sp. Braga alcança a terceira vitória seguida contando todas as competições e volta a vencer no campeonato após dois empates.