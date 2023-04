O resumo do Inter Milão-Benfica: os golos, os casos e outros lances

A carregar o vídeo ...

É com desalento que os encarnados se despedem de Milão. Numa noite em que Barella cedo (14’) feriu a águia, a equipa portuguesa ainda teve esperanças de que podia voar alto – Aursnes repôs a igualdade no jogo, aos 38’. Mas, apesar do crescimento do Benfica na partida, foi mesmo o Inter quem voltou a dar com o fundo das redes e Lautaro (65’) complicou ainda mais a vida aos homens de Schmidt. Depois, Joaquín Correa entregou mesmo o passaporte rumo às 'meias' aos italianos, com um belo golo (78’). António Silva (86’) e Musa (90’+5) ainda permitiram o empate a três bolas, mas a equipa da Luz despede-se mesmo da Liga dos Campeões, caindo nos quartos-de-final. 5-3 para os nerazzurri, que se cruzarão agora com o Milan.