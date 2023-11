O Benfica derrotou este domingo o Sporting, por, no duelo da 11.ª jornada da Liga Betclic, numa partida em que os golos encarnados surgiram já para lá dos 90'. Veja (ou reveja) esses dois momentos, assim como o grande golo de Gyökeres no final da primeira parte, os principais casos do jogo e ainda outros momentos-chave.