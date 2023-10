O resumo do Lusitânia-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica está apurado para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, como seria expectável. As águias ganharam na casa do Lusitânia, do Campeonato de Portugal, por 4-1. João Mário abriu o marcador aos 9' com um toque de classe de calcanhar, com Rafa Silva a aumentar aos 35' ao aparecer isolado em frente a Diogo Sá, após assistência de Chiquinho. Em cima do intervalo, a formação da casa ganhou alento ao conquistar um penálti, cometido por Aursnes. Chamado a bater, Enzo Ferrara enganou Samuel Soares.