O resumo do Man. City-Real Madrid: assim foi a noite mágica de Bernardo Silva

O Manchester City está na final da Liga dos Campeões pela segunda vez nas últimas três épocas, depois de eliminar o campeão em título Real Madrid. Após o empate em Espanha (1-1), a 2.ª mão foi do conjunto inglês, que contou com Bernardo Silva numa noite inesquecível. O internacional português bisou ainda na primeira parte - primeiro num remate colocado e depois de cabeça numa recarga -, sendo por isso um dos heróis desta noite mágica do City, certamente uma das melhores da história do clube. Na segunda parte, os merengues tentaram voltar ao jogo mas um autogolo de Militão deitou tudo a perder. Álvarez, à beira do fim, deu ainda mais expressão ao resultado. Portentosa exibição do City, a vulgarizar o Real Madrid! Segue-se a final com o Inter Milão, dia 10 de junho, em Istambul.