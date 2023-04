A carregar o vídeo ...

Rashford devolveu o Manchester United às vitórias. O internacional inglês decidiu o encontro com um golo solitário (1-0) à passagem do minuto 27 e os red devils, com Dalot e Bruno Fernandes como titulares, voltaram a ganhar na Premier League após a derrota em casa do Newcastle na última ronda. Desta feita, a equipa de Ten Hag subiu ao 4º posto, com 53 pontos em 28 jornadas.