O resumo do Milan-Inter Milão

O primeiro round do dérbi de Milão caiu para o Inter. Os nerazzurri entraram de rompante e marcaram dois golos em três minutos, construindo aí o resultado. A primeira parte foi de domínio intenso da formação de Inzaghi, que ainda viu um penálti a seu favor ser revertido. No segundo tempo, o Milan, sem o lesionado Rafael Leão, teve mais bola, algumas ocasiões, mas não conseguiu marcar. A segunda mão é para a semana, no mesmo estádio.