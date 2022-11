O resumo do Moreirense-Estrela Amadora: os golos, os casos e outros lances

O Moreirense derrotou o Estrela da Amadora por 4-2, somou a segunda vitória em outros tantos jogos no Grupo C e, com este resultado, fica a 'apenas' um empate de conseguir o apuramento para a final four da Allianz Cup. Os cónegos têm os mesmos 6 pontos que o Benfica, a mesma diferença de golos (+3), mas comandam o grupo por terem mais golos marcados (6 contra 5 dos encarnados). O jogo da 3.ª jornada, a disputar no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, é por isso decisivo.