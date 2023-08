O resumo do Moreirense-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto não só pouco ou nada conseguiu retirar dos primeiros 45 minutos em Moreira de Cónegos, como só depois do golo apontado por Frimpong é que começou a acelerar processos e a criar ocasiões de perigo com objectividade. Reação sempre sem o fulgor esperado, mas revestida com o pragmatismo suficiente para desenhar os golos com que Toni Martínez e Wendell consumaram a cambalhota no marcador e acabaram por garantir a conquista dos primeiro três pontos da época.