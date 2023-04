O resumo do Nottingham Forest-Man. United com um golo português para ver

A carregar o vídeo ...

Não havia melhor forma para Diogo Dalot festejar o jogo 100 pelo Manchester United. O lateral internacional português foi este domingo decisivo, com um golo, no triunfo dos red devils, por 2-0, sobre o Nottingham Forest, no City Ground, em jogo a contar para a ronda 31 da Premier League. O defesa luso foi assistido por Antony, ao minuto 76. O brasileiro tinha inaugurado o marcador aos 32'. Bruno Fernandes também esteve perto do golo na segunda parte, mas Keylor Navas evitou o tento do médio português com uma grande defesa. Com este resultado, os red devils ultrapassaram o Newcastle e isolaram-se no 3.º lugar da Premier League, com 59 pontos (magpies somam 56). (Vídeo: ELEVEN)