O resumo do RB Leipzig-Man. City: os golos, os casos e outros lances

Gvardiola resgatou o empate (1-1) ao RB Leipzig e a ajudou a levar a eliminatória empatada para a segunda mão dos 'oitavos', em casa do Manchester City. Mahrez abriu o ativo para a equipa de Pep Guardiola no primeiro tempo, que contou com os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias como titulares na Alemanha e não saíram até porque o técnico... não fez substituições.