A carregar o vídeo ...

O Real Madrid bateu esta quarta-feira o Nápoles, no Santiago Bernabéu, por, no duelo entre as duas equipas na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os golos, casos e outros lances deste embate eletrizante para ver (ou rever) neste resumo alargado da DAZN/ELEVEN.