O Benfica somou a quarta vitória em quatro jogos e reforçou a liderança da Liga NOS ao bater o Rio Ave ( 0-3 ) em Vila do Conde. Waldschmidt bisou ainda na 1.ª parte e Gabriel fechou as contas, numa partida em que as águias tiveram dois golos anulados. Veja ou reveja os três golos, os casos polémicos e outros lances de destaque.[Vídeo: VSports]