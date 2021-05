O resumo do Rio Ave-Sporting: os golos, os casos e outros lances

O Sporting está mais perto do título depois de ter vencido o Rio Ave por 2-0. Os leões mostraram-se quase sempre superiores e tiveram dois remates aos ferros logo nos primeiros minutos por Coates e Palhinha. Pote marcou de penálti,aos 34’, e igualou Seferovic na lista de melhores marcadores da Liga, com 18 golos. Paulinho, com um grande golo, aos 63’, fez o 2-0. Rúben Amorim também bateu um recorde. Tornou-se o primeiro treinador da história a somar 31 jornadas consecutivas sem perder na mesma edição da liga portuguesa.