O resumo do Sp. Braga-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances

Quando já todos faziam a contagem decrescente para o apito final do árbitro, o V. Guimarães conseguiu um dramático empate diante do Sp. Braga, com o golo 'salvador' a surgir aos 90'+8, numa bomba de João Mendes. Tudo isto numa partida que esteve muito bem encaminhada após o golo de Vítor Carvalho e que teve alguns lances desperdiçados pelos bracarenses. Com este resultado, o Sp. Braga continua em 4.º, com 33 pontos, menos 2 do que o FC Porto e já a 7 do líder Sporting. O V. Guimarães continua em 5.º, com 30.