O resumo do Sporting-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances

O Casa Pia soube estar no jogo e esperou pelo momento certo para ferir o leão na 1ª parte. A reação leonina só se fez notar após o intervalo e veio de rajada. Em dois minutos, Paulinho e Nuno Santos deram a volta ao marcador e deixaram os adeptos do Sporting respirar de alivio. Entusiasmados pelos dois golos, os leões continuaram a forçar e conquistaram um penálti que Pote não desperdiçou. Vitória importante do Sporting a responder à crise de resultados. Mérito para Amorim pela forma como efetuou as substituições na equipa. Destaque ainda para as estreias absolutas de Chico Lamba e Mateus Fernandes.