O Sportingna receção ao Farense, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS e confirmou a liderança da prova até 2021. A partida, resolvida já no período de descontos com um penálti convertido por Andraz Sporar, terminou com uma confusão entre os bancos das duas equipas no relvado. Eis os principais lances do encontro, incluindo a expulsão de Defendi. [Vídeo: VSports]