O resumo do Sporting-Portimonense: os golos, os casos e outros lances

Havia expetativa para perceber se o Sporting conseguiria dar seguimento à vitória em Frankfurt, frente à sensação do campeonato, e pode-se dizer que os homens de Rúben Amorim corresponderam com distinção. A entrada foi forte, com direito a golo madrugador de Trincão, e antes do intervalo o português acabou por bisar, durante o melhor momento do Portimonense. Nos segundos 45 minutos o Sporting adotou uma estratégia de gestão, a pensar na receção ao Tottenham de terça-feira, e ainda conseguiu marcar mais duas vezes. Uma vitória justa, em que as únicas notas negativas são mesmo as saídas forçadas de Gonçalo Inácio e Neto.