O resumo do Sporting-Santa Clara: os golos, os casos e outros lances

Um golo de Coates, aos 90'+3, deu uma bem suada vitória ao Sporting diante do Santa Clara, por 2-1. Num jogo em que os leões se apresentaram algo apáticos, os açorianos nunca saíram da luta apesar do golo de Pote na primeira metade e chegaram mesmo à igualdade já nos últimos 10 minutos. E quando tudo parecia encaminhado para a igualdade, surgiu o 'capitão salvador', com Seba Coates a voltar a ser decisivo na função de 'ponta de lança de emergência'. Com este triunfo, o Sporting volta às vitórias e amplia para 12 de forma provisória a vantagem sobre o Sp. Braga.