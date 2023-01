O resumo do surpreendente empate entre Bayern Munique e Colónia

A carregar o vídeo ...

Foi com um golão de Kimmich de 'lá do meio da rua' em cima do minuto 90 que o Bayern Munique evitou esta terça-feira a derrota na receção ao Colónia, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Bundesliga. Em vantagem no marcador desde o minuto 4, com um golo de Skhiri, a formação de Colónia esteve muito perto de incutir ao decacampeão alemão a segunda derrota da temporada, mas um pontapé fortíssimo (e indefensável) do defesa/médio alemão acabou por permitir ao Bayern minimizar os estragos de um jogo em que não foi totalmente feliz. (Vídeo: ELEVEN Portugal)