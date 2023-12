O resumo do Tondela-Sporting: os golos, os casos e outros lances

O Sporting venceu em Tondela por 2-1 e fechou a fase de grupos da Allianz Cup com 6 pontos. Bragança e Paulinho marcaram na primeira parte onde a equipa de Rúben Amorim foi superior. No segundo tempo, após as substituições, os leões baixaram de rendimento e os beirões ainda reduziram por Hélder Tavares, mas a vitória do clube de Alvalade não sofre contestação. O Sporting é assim a última equipa a marcar presença na fase final da Allianz Cup onde estão Benfica, Sp. Braga e Estoril