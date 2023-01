O resumo do V. Guimarães-FC Porto: o golo, os casos e outros lances

A margem mínima que o FC Porto arrancou no último suspiro da etapa inicial às custas do belo pontapé de João Mário acabou por fazer toda a diferença em Guimarães. Triunfo apertado dos dragões perante um Vitória coeso e muito combativo, mas sem grandes soluções para lá do jogo direto. Argumento que levou os portistas a privilegiar um processo de controlo em detrimento do risco ao longo de toda a etapa complementar.