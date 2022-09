O V. Guimarães bateu o Santa Clara, por 1-0 , no jogo que abriu a 6.ª jornada da Liga Bwin. Um golo de Anderson Oliveira resolveu a partida a favor dos vimaranenses, que regressam às vitórias no campeonato, quatro jogos depois. As duas equipas ainda tiveram um golo anulado. [Vídeo: Vsports]