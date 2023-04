O Sporting vence por 2-0 em Guimarães com golos de Pote e Arthur. A equipa leonina acabou por justificar o triunfo no segundo tempo onde surgiu mais perigosa. A saída de André André tirou poder de choque ao meio-campo vitoriano que mantém os 41 pontos. Com este resultado, os leões voltam a ficar a 7 pontos do Sp. Braga, e podem continuar a sonhar com o terceiro lugar.