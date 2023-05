Num jogo de ritmo baixo e com poucos remates no alvo ou até ocasiões de golo, o Sporting leva a melhor sobre o Vizela por 2-1, graças a dois lances com o contributo de Pote. O golo da vitória até surge num autogolo de Ivanildo, central formado nos leões, após um jogo em que o Sporting teve domínio da posse de bola.