O resumo do Estrela da Amadora-FC Porto: o golo, os casos e outros lances

O FC Porto está, à condição, na liderança isolada da Liga Betclic após o triunfo pela margem mínima na Reboleira. Três pontos muito suados para os portistas perante a toada de iniciativa com que o Estrela da Amadora assumiu todas as despesas na etapa complementar e limitou o raio de acção dos dragões. Capacidade de sofrimento, alguma felicidade e muitas dificuldades físicas foi a última imagem do primeiro triunfo do FC Porto desta época sem golos sofridos às custas do golo solitário apontado pelo iraniano Taremi ainda no primeiro tempo.