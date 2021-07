A carregar o vídeo ...

José Uva, treinador de Patrícia Mamona, partilhou há pouco nas redes sociais um vídeo, captado das bancadas do Estádio Olímpico, do salto que colocou a triplista portuguesa na final de domingo (pelas 12h20 de Lisboa). Com 14,55 metros, a atleta nacional apurou-se diretamente e já está entre as 12 melhores na especialidade nestes Jogos Olímpicos.