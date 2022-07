O salto que colocou Pedro Pichardo no topo do Mundo

A carregar o vídeo ...

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se esta madrugada campeão do Mundo do triplo salto, ao vencer com grande autoridade o concurso realizado nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos. O triplista português, de 29 anos, sentenciou a questão logo no primeiro salto, onde colocou a fasquia logo nos 17,95 metros, a apenas 3 centímetros do recorde nacional que lhe pertence, e fixou pelo caminho a melhor marca mundial do ano (superou os 17,87 de Jordan Díaz).