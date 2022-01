A carregar o vídeo ...

O 'show' pirotécnico, as palmas de Rúben Amorim para as bancadas e a habitual vénia dos jogadores do Benfica para os adeptos. Record mostra tudo o que aconteceu nos momentos antes do apito inicial da final da Allianz Cup, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.