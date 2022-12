O toque de calcanhar de Jorge Jesus que já se tornou viral nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe disputou este sábado um encontro particular com o Villarreal, vencendo-o por 2-1. Contudo, foi Jorge Jesus quem brilhou... fora das quatro linhas com um toque de habilidade, num lance que foi capturado pela transmissão televisiva do encontro. Como é natural, o mesmo vídeo já se tornou num sucesso das redes sociais. [Vídeo: Fútbol en Movistar Plus+]