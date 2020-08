A carregar o vídeo ...

Diana Monteiro não descura do exercício físico nem nas férias e partilhou com os seus seguidores uma receita 'simples': "Small workout durante as férias! Faço de manhã estes exercícios em circuito, repito tudo 5 vezes, em meia hora tenho o treino feito, e depois siga para a praia", escreveu a cantora. As imagens dizem tudo... [Vídeo Diana Monteiro]