O Benfica realizou esta quarta-feira uma sessão de treinos tendo em vista o duelo com o Sporting de Braga na sexta-feira, a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin. Nélson Veríssimo já contou com o regresso de alguns internacionais no relvado. [Vídeo: SL Benfica]