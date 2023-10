O túnel de Cristiano Ronaldo que está a dar que falar nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Com os seus 38 anos, Cristiano Ronaldo continua a mostrar dentro de campo que continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Esta segunda-feira, ajudou o Al Nassr a somar a sua segunda vitória consecutiva na Champions asiática ao apontar o golo que iniciou a reviravolta dos sauditas frente ao Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, mas existe um pormenor do português que tem dado que falar nas redes sociais. Tudo aconteceu já na reta final do encontro, quando Cristiano Ronaldo, rodeado por dois adversários, conseguiu sair com a bola jogável depois de fazer um 'túnel' a um defesa. O pormenor técnico do avançado está a ser amplamente elogiado na Internet.