A equipa principal do Benfica já treina esta segunda-feira no Seixal. Os encarnados fazem a última sessão de preparação para o jogo frente ao Dínamo Kiev, antes da viagem esta tarde rumo à Ucrânia. As águias estreiam-se na Liga dos Campeões 2021/22 terça-feira às 20 horas.