O V. Guimarães-Benfica deveria ter sido adiado? A opinião de Roger Schmidt

Tendo em conta o estado em que estava o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, um jornalista questionou Roger Schmidt se achava que o encontro entre V. Guimarães e Benfica deveria ter sido adiado. Eis a resposta do treinador alemão dos encarnados a esta questão.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA:



"Há 20 anos também se jogava com este tipo de condições, acho que é algo que faz parte do futebol. Não creio que tenho sido sequer uma vantagem para qualquer uma das equipas, creio que foi igual para ambas. Mas, para ser honesto, é claro que preferia ter jogado num relvado em bom estado. Na minha opinião, o que foi mais determinante hoje é que as duas metades do relvado estavam completamente diferentes uma da outra. Numa das metades não era possível jogar futebol, na outra sim. Penso que as duas equipas tentaram o seu melhor e, por isso, creio que o resultado é justo."